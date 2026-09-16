Unicen presenta “Cantar, rodar y brotar”, un proyecto coral para las infancias

La división Cultura de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), a través los coros de las sedes universitarias de Tandil, Olavarría y Azul presenta “Cantar, Rodar y Brotar. Celebraciones Corales para las Infancias”.

“Cantar, Rodar y Brotar…” se desarrollará durante la Semana de las Artes en cada una de las instituciones educativas de la Unicen (este mes y octubre), con cada coro actuando en su respectiva localidad. El repertorio quedará disponible para futuras instancias de encuentros y actuaciones.

Se trata de una construcción colectiva por parte del Coro Universitario de Tandil que dirige Martín Domínguez Dumón, el Coro Universitario de Azul (Silvina Cañoni), el Coro Universitario de Olavarría (Juan Loza), los jardines Arroyito, Zarini y Del Centro (de Tandil), Azul y Upa La Lá de Olavarría.

Este trabajo se propone “Cantar”, como acción colectiva que une, emociona y comunica; “Rodar”, como juego, movimiento y exploración del universo lúdico de las infancias y “Brotar”, como crecimiento, aprendizaje sensible y florecimiento de nuevas experiencias artísticas.

La iniciativa se viene trabajando desde marzo en reuniones periódicas entre los directores de los coros, la coordinación de Cultura y los equipos de los jardines, con el asesoramiento de docentes de música y especialistas en infancias. El repertorio fue acordado por las docentes y los directores de las 3 agrupaciones corales de la UNICEN.

La propuesta parte de entender la voz como instrumento humano y al coro como práctica cultural capaz de construir comunidad, reafirmando el acceso temprano al arte como un derecho.

Quienes estén interesados en realizar alguna consulta podrán enviar mail a areaculturaunicen@gmail.com.