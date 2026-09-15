Gamondi fue subcampeón en San Francisco y Conte compitió en Portugal

Mateo Conte continúa su experiencia europea y fue con derrota en la primera ronda del certamen organizado por la Federación Internacional de Pádel en Lisboa y en Argentina, la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel, tuvo una nueva fecha en Córdoba donde fue subcampeón Teo Gamondi.

Gran actuación tuvo Teo Gamondi en el AJPP 2000 de San Francisco junto al chascomunense Thiago Mayerna y lograron el subcampeonato tras caer en la Final ante los ascendentes Antonio Graupera y Naim Díaz por 7-5 y 6-4.

Previamente, el olavarriense y su compañero superaron las instancias de Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinales donde protagonizaron uno de los grandes partidos del certamen al derrotar por 6-4 y 6-1 a Nicolás Egea y Julián Leite, dos jugadores que fueron número 1 del ranking argentino.

Por otro lado, el calendario internacional completó una nueva fecha en Lisboa y en el Racket Centre, dijo presente Mateo Conte junto al portugués Henrique Barbosa. Fue derrota en Treintaidosavos de Final por 6/2, 2/6 y 7/5 ante Abraham Muñoz Zurita y Iker Zamora García.