Disertación del Dr. Said Chaya sobre la guerra en Medio Oriente

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NuRES, FACSO/UNICEN) y la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) filial Olavarría, organizan la charla “La guerra en Medio Oriente: algunas claves para entender el conflicto”, que se realizará el jueves 24 de septiembre a las 18 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ubicado en Rivadavia 2451.

La actividad propone generar un espacio de análisis y reflexión sobre la situación actual en Medio Oriente, a partir de una mirada especializada que permita abordar las principales dimensiones históricas, políticas y geopolíticas del conflicto.

La charla estará a cargo del Dr. Said Chaya, director de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral.

Además, se desempeña como secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), es miembro del Comité Medio Oriente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, entre otros antecedentes académicos.

La actividad contará con la moderación de la Lic. Magdalena Demarco y la Lic. Marcela Guerci, integrante de UCAL y de la FACSO-UNICEN.