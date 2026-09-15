Acuarela sin fronteras: un encuentro de culturas, artistas y miradas en Uruguay

Del 10 al 13 de septiembre, la acuarelista Sonia Andreu participó del Festival Internacional de Acuarelistas, realizado en la ciudad de Salto, Uruguay.

El encuentro reunió a cerca de 100 artistas de Perú, Rusia, España, Brasil, Costa Rica, Argentina y Uruguay, país anfitrión, en una experiencia dedicada al arte de la acuarela.

Durante el festival se desarrollaron diversas actividades, entre ellas demostraciones, workshops y jornadas de pintura plein air, recorriendo distintos puntos de la ciudad de Salto y compartiendo experiencias, conocimientos y diferentes maneras de abordar la acuarela.

El evento contó con la participación de destacados maestros de la acuarela a nivel internacional, entre ellos Luis Cámara (España), Luigi Gámez (Perú), Irina Yushmanova (Rusia), Gabriel Canteros (Argentina), Silvia Monge (Costa Rica), Daría Ccallo (Perú), Antonio Giacomin (Brasil), Diego Eguinlian (Argentina), Daniel Martínez (Uruguay), Mauro Rodríguez (Uruguay) y César Barcia, integrante de la Asociación Internacional de Pintores con la Boca o el Pie, junto a otros reconocidos artistas invitados.

Cada maestro aportó su particular manera de entender y trabajar la acuarela, mostrando distintos estilos, técnicas y formas de expresión.

Para la artista olavarriense, "fue un encuentro profundamente enriquecedor, donde la acuarela se convirtió en un puente entre culturas, permitiendo conocer otras miradas, compartir experiencias y celebrar aquello que nos une a través del arte".