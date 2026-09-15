Liga Pre-Federal: debutó Silber en su nuevo club

Simón Silber sumó sus primeros minutos en su nuevo equipo que debutó con triunfo en la Liga Pre-Federal.

Del Progreso le ganó con claridad a la Asociación Deportiva Centenario por 90 a 62 en el estreno de la Zona Ascenso de la Liga Pre-Federal en la Zona Sur del país.

En condición de local, fue dominio absoluto del elenco de General Roca que tuvo el debut de Simón Silber. El olavarriense jugó 19:27 minutos con 11 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en el conjunto que buscará ser uno de los clasificados a la Liga Federal 2027.