Los líderes en cuatro zonas de tres equipos tienen 4 puntos

El Torneo Regional llegó a la mitad de su recorrido en la fase de grupos de la Región Pampeana Sur y todos los participantes en las zonas de tres equipos siguen calculadora en mano con miras a la clasificación, dada la particular forma de definición que tiene este certamen.

En la Zona 2 Santa Rita de Piedritas ratificó que no está en este Regional para participar, goleó como local 4-1 a FC Trenque Lauquen y llegó a la punta con 4 puntos, los mismos que Atlético General Villegas.

Deportivo Norte (foto) debió transpirar demasiado para derrotar a 1-0 sobre Defensores de Valeria del Mar por la tercera fecha de la Zona 4 e igualó en la cima de la tabla de posiciones con 4 puntos a Quilmes, ambos de Mar del Plata.

Ministerio se repuso a toda adversidad en su casa y venció 2-1 a Villa Díaz Vélez en Quequén, en el encuentro correspondiente a la Zona 5. De este modo, el elenco “Decano” del fútbol de Necochea se colocó en lo más alto del grupo junto a Independiente San Cayetano, con cuatro unidades.

Con este panorama, para el comienzo de la segunda rueda los equipos olavarrienses (Ferro, Racing y Embajadores) empiezan a sacar cuentas de cómo están en la foto para quedar entre los dos mejores primeros que accederán en modo directo a la tercera fase o -si de ganar sus grupos- deberán pasar por la segunda.

Ferro quedó líder de la Zona 3 con 4 puntos, Huracán de Ingeniero White tiene 3 y cierra Sarmiento de Pigüé con 1, mientras que en la Zona 6 Racing, Embajadores y Balonpie (hoy están en ese orden) pondrán en marcha la revancha los tres con 2 unidades.

Los líderes de cuatro zonas tienen 4 puntos: Santa Rita de Piedritas y Atlético Villegas en la Zona 2; Ferro en la Zona 3; Deportivo Norte y Quilmes de Mar del Plata en la Zona 4; Independiente de San Cayetano y Ministerio de Quequén en la Zona 5, mientras Racing (líder a esta altura por la forma de definición) suma 2.

Por otro lado, en la Zona restante de cuatro equipos pampeanos, hubo victoria para Atlético Santa Rosa por 1 a 0 ante All Boys de Trenel y Ferro Carril Oeste de General Pico y All Boys de Santa Rosa igualaron sin goles marcando la paridad del grupo.

Clasifican en forma directa a la Tercera Ronda los equipos ubicados en el primer lugar de las zonas de cuatro participantes y los dos mejores equipos ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una (total 4).

Clasifican a la Segunda Ronda los equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas de cuatro participantes, los restantes equipos ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos y los tres mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes equipos una (total 8).