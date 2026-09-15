Lola Sánchez y un gran debut en los Juegos Suramericanos

Lola Sánchez quedó a un paso del podio en su debut en Santa Fe junto a Alexis Eberhardt en la jornada de este martes.

La olavarriense y su compañero de equipo terminaron cuartos en rifle de aire 10 metros mixto y quedó muy cerca de la medalla.

La representante del Tiro Federal de Olavarría, participó en la disciplina rifle de aire 10 metros, modalidad mixto, formando pareja con Alexis Eberhardt y tras superar la instancia clasificatoria en el cuarto puesto, accedieron a la definición por medallas donde volvieron a quedar en la cuarta posición, en una competencia muy pareja que tuvo como ganador al equipo A de Argentina.

Detrás del combinado "albiceleste" se ubicaron Brasil, Perú y la olavarriense con su compañero.

El próximo 19 volverá a competir, esta vez en la modalidad individual.