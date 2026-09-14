Fútbol Local: Espigas ganó en el Parque Guerrero

Accidentado lunes tuvo el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría, luego de la suspensión del “Clásico Serrano”, en el Parque Guerrero, tuvo continuidad la 6° fecha de Primera División y Sub21.

Espigas, que fue local en el Parque Guerrero, venció 2 a 0 a Estudiantes y sumó su primera victoria del campeonato.

Mateo Pino y Ángel Basualdo marcaron los goles en el elenco ganador en un duelo que inició con 45 minutos de demora por problemas personales con el árbitro principal que derivó en cambio de autoridad y se jugó con mucha pierna fuerte.

Ya finalizada la jornada, hubo algunos altercados entre las dos entidades.

La programación doméstica tendrá continuidad en la jornada del martes cuando Colonias y Cerros enfrente a Embajadores en el Tete Di Carlo desde las 19:00 en Primera y dos horas más tarde en Sub21.