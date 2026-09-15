Christian Castañares fue designado como subsecretario de Deportes

Este martes, se comunicó de manera oficial la designación de Christian Castañares como subsecretario de Deportes del Municipio. Su nombramiento se produce un mes y medio después de la designación del anterior subsecretario, Juan Pablo Arouxet, como secretario de Desarrollo de la Comunidad.

En una de sus primeras apariciones públicas en el rol, Castañares recibió a los ciclistas locales Adrián Castro y Nehuén Erripa, quienes recientemente arribaron a nuestra ciudad luego de destacadas experiencias deportivas en Europa, como así también en pruebas realizadas recientemente en el país.

Del encuentro, realizado en el Palacio San Martín, participaron el intendente Maximiliano Wesner, el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan Pablo Arouxet, el subsecretario de Deportes Christian Castañares y el director de Gestión Deportiva Fernando Otaviano. De la actividad participaron además familiares y allegados.

En la ocasión los deportistas locales narraron la experiencia que vienen desarrollando en el viejo continente, donde han cosechado destacadas participaciones.

El intendente Wesner destacó el esfuerzo, la perseverancia y la convicción de ambos jóvenes, a quienes agradeció por poner el nombre de Olavarría en lo más alto de distintas pruebas, pero también por cómo sus trayectorias deportivas se erigen en un ejemplo y estímulo para que más chicos se sumen a la práctica de una disciplina que posee muchos adeptos en nuestra ciudad.

Fuente: Prensa Municipal