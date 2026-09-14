Loma Negra vs San Martín: suspendido por falta de luz

En la tarde de este lunes, Loma Negra y San Martín debían enfrentarse en Embajadores, pero el cotejo fue suspendido por falta de luz.

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División tendrá un pendiente ya que la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico en inmediaciones del Tete Di Carlo obligó la suspensión de las acciones.

El "Clásico serrano" le daba continuidad a la 6° fecha y tras la confirmación de las autoridades al árbitro Julián Figueroa sobre el no retorno del suministro se procedió a la suspensión.