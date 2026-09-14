Básquet Local: Pueblo Nuevo ganó en La Madrid 

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 16° fecha con festejo para Pueblo Nuevo en La Madrid.

El “Lobo” se impuso 81 a 75 a Racing en el Willy Matos y se quedó con la buena racha del elenco lamatritense para llegar a su décima victoria del campeonato sobre 13 presentaciones.

En un duelo por demás parejo que se definió en las últimas posesiones a favor del elenco olavarriense, Nicolás Lorenzo fue el goleador con 27 puntos.

En el Willy Matos, los locales arrancaron mejor y sostuvieron la ventaja hasta el cierre del tercer parcial, pero en los últimos diez minutos, la experiencia del equipo guiado por Cristian Sánchez, que había iniciado la remontada tras el descanso largo, dio vuelta el resultado y se quedó con la victoria.

Síntesis Racing (L) – Pueblo Nuevo:

Estadio: Willy Matos

Árbitros:

Racing (75): Catriel Maza (6), Barragán Aisaguer, T. (26), Malianni (9), Barragán Aisaguer, J. (8), Montero (14) -FI- Gianotti (2), Suárez (3), Simón (3), Barragán Aisaguer (2), Romagnoli (2). DT- Axel Farías

Pueblo Nuevo (81): Barsi (3), Dupin (18), Lorenzo (27), Alonso (6), Vázquez (26) -FI- Sánchez (1), Conte Velasco (0), Carballo (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 28 – 22; 49 – 42; 61 – 60 y 75 – 81