Casi 2 millones de bonaerenses están en mora y no pueden pagar sus deudas

Un estudio del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia releva el nivel de mora de los hogares bonaerenses, distrito por distrito. En territorio bonaerense, cerca de 1,84 millones de personas están en mora y una deuda impaga de $6,49 billones. El promedio provincial es del 20,17%.

Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto y referente del Frente Renovador, presentó un documento de trabajo sobre el endeudamiento de los bonaerenses, a septiembre de 2026, municipio por municipio. En él quedan reflejadas las enormes diferencias que hay entre distritos

“Cuando se observa la mora municipio por municipio, aparece el problema real: hay distritos del conurbano donde el sistema de crédito dejó de funcionar como herramienta y pasó a funcionar como trampa”, señala Martello. “Esa foto es la que necesitamos para poder intervenir a tiempo".

El endeudamiento en los municipios

El relevamiento ubica en lo alto del ranking a José C. Paz (32,86% de mora monetaria), Presidente Perón (32,73%), Florencio Varela (32,48%), Malvinas Argentinas (31,34%) y San Vicente (29,92%), seguidos por Ezeiza, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría y Berazategui. La Plata, con 15,61%, marca el valor más bajo entre los distritos con dato recuperado. La brecha entre los extremos del mapa supera los 17 puntos porcentuales dentro de un mismo territorio, con las mismas reglas y el mismo sistema financiero.

“Hay municipios donde casi cuatro de cada diez vecinos endeudados no pueden pagar, y a media hora de distancia hay otro donde ese número es la mitad” , advierte el Defensor del Pueblo. “Necesitamos la base abierta por municipio y por edad para poder actuar antes de que la deuda se vuelva impagable, no después".

La mora, fenómeno nacional

La tasa de mora del conjunto del país se ubicó en 17,4% en junio de 2026, y entre los menores de 25 años trepó al 36,84%, más del doble. El Banco Central registró a fines de 2025 unos 6,7 millones de personas que combinaban préstamos de entidades financieras con financiamiento de proveedores no financieros, y el informe suma otro dato revelador: de los 2 millones de nuevos deudores digitales incorporados durante ese año, el 80% ya arrastraba otra deuda.

La explicación aparece al comparar ingresos con precios: entre enero de 2025 y marzo de 2026, el salario privado registrado subió 35,2% mientras el costo de vida del Gran Buenos Aires acumuló 40,8%, con alquileres que treparon 70,9%, vivienda y servicios 50,4% y alimentos 45,1%. El crédito terminó cubriendo gastos corrientes que el sueldo dejó de alcanzar.

Cómo enfrentar el flagelo

El documento del Defensor propone dos líneas de trabajo. La primera es consolidar una matriz de los 135 municipios que cruce deudores, personas en mora, deuda por habitante, estructura etaria y Necesidades Básicas Insatisfechas, junto con un Índice Municipal de Vulnerabilidad Financiera que permita identificar dónde coinciden el deterioro crediticio y la vulnerabilidad estructural.

La segunda -señala el informe de Martello- es usar esa base para focalizar educación financiera preventiva y dispositivos de orientación al consumidor en los distritos y las franjas etarias de mayor riesgo, en lugar de sostener campañas generales que llegan igual a todos lados.

Fuente: Agencia DIB