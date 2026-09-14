Hubo olavarrienses en la Bimbo Global Race

La 11° edición de la Bimbo Global Race se consolidó una vez más como la carrera con causa más grande del mundo y entre la numerosa participación, hubo representantes locales.

El evento, que tuvo como escenario los Bosques de Palermo, logró reunir más de 260.000 rebanadas de pan -el equivalente a 6,5 toneladas de alimento- que serán entregadas al Banco de Alimentos para asistir a comedores y familias en situación de vulnerabilidad. La propuesta de Grupo Bimbo tiene una premisa simple pero contundente: por cada persona inscripta, la compañía dona 20 rebanadas de pan.

Argentina es una de las sedes con mayor convocatoria a nivel global dentro del circuito de más de 30 países donde se corre la Bimbo Global Race de manera simultánea. La carrera, organizada por Sportsfacilities con el auspicio de Grupo Bimbo, tuvo su largada en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, y ofreció distintos recorridos de 3K, 5K y 10K.

En lo que respecta a la actuación olavarriense, Alfredo Ardiles demoró 32:52 minutos en completar los 10K que le valieron la 13° colocación de la tabla general y la victoria en su franja etaria.

Además, José Ardiles y Jonathan Navarro que logró su mejor registro en una distancia corta, también completaron la categoría principal. Dentro de la rama femenina, la representante local fue María Emilia Sagardoyburu.