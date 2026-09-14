100 datos de arquitectura y una nueva forma de crear contenido

La arquitectura está presente en cada espacio que habitamos, aunque muchas veces pase desapercibida. Una construcción, una calle, una plaza o incluso la forma en que se organiza una ciudad pueden contar una historia. Con esa idea nació “Polarqui”, el proyecto de Paulo Rodríguez, un olavarriense y estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata que encontró en las redes sociales una manera de acercar conceptos de su carrera a un público que no está familiarizado con ellos.

La decisión surgió después de varios años de experimentar con la creación de contenido. “Hace bastante tiempo, hace más o menos unos tres años, empecé a hacer videos de humor y a interiorizarme más en lo que sería la creación de contenido, pero sin un nicho específico”, explicó Rodriguez.

En abril del 2026 nació “Polarqui”, desde entonces comenzó a producir videos en los que explica distintos aspectos de la arquitectura con un lenguaje alejado de los tecnicismos y acompañado con un poco de humor y ejemplos cotidianos.

“Olavarría es la ciudad que construyó Argentina”, mencionó Paulo Rodriguez en uno de los videos que forman parte del reto de 100 días con un dato nuevo de arquitectura. Allí recupera la historia del cemento en la ciudad y cuenta que con la llegada de inmigrantes y del descubrimiento de piedra caliza en 1879, comenzó a desarrollarse una industria que marcaría la identidad productiva de la región.

La importancia de esa industria también se refleja en el presente “Olavarría produce alrededor del 60% del cemento que se distribuye en Argentina”, comunicó Rodriguez en el reel la cifra que permite dimensionar el vínculo entre la ciudad y la arquitectura del país. “El cemento de Olavarría tiene una conexión con la arquitectura de toda la Argentina”. Para el creador de “Polarqui”, el cemento producido en Olavarría está presente en una buena parte de las construcciones argentinas y convierte a la ciudad en un punto clave para entender cómo se construyó y se sigue construyendo el país.

“Todo lo que estamos habitando, viviendo, todo es arquitectura” destacó. Su objetivo es justamente mostrar aquello que está frente a los ojos de todos, pero que muchas veces no se observa. “Me interesa mostrarlo para los ojos de la gente que por ahí no tiene ni idea o lo pasa por arriba y contarlo de una manera didáctica” resaltó Rodriguez.

Para lograrlo, una de las claves está en pensar el contenido desde el lugar del espectador. Rodríguez explica que intenta preguntarse cómo entendería determinado concepto alguien que no estudia Arquitectura y, cuando es necesario consulta a sus amigos para saber si comprendieron los videos y, a partir de esas devoluciones, modifica las expresiones del video.

El crecimiento de la cuenta fue rápido. Uno de los contenidos que más impacto tuvo fue un video sobre Mendoza, en el que abordó aspectos arquitectónicos vinculados con el terremoto que afectó a la provincia y las consecuencias que dejó. “Ese creo que fue el detonante”, recordó alegre. El video superó el millón de reproducciones y significó un salto importante para la cuenta.

El caso también refleja una de las características que Rodríguez busca mantener en sus contenidos: hablar de arquitectura sin limitarse exclusivamente a ella. “No solo se habló de arquitectura, sino que se habló del terremoto de Mendoza y las víctimas, las cosas que tuvieron que hacer para reconstruirlo. Entonces son datos interesantes”, señaló.

“Polarqui” tiene presencia en Instagram y TikTok aunque cada plataforma cumple una función diferente dentro de su estrategia. “Instagram sirve para armar una comunidad y Tik Tok es para vender y llegar a más gente”, explicó.



Las redes como vidriera laboral



Ese crecimiento también comenzó a generar oportunidades laborales. Estudios de arquitectura y empresas vinculadas al sector se contactaron con él para promocionar sus servicios o productos a través de la cuenta. Ahora busca ampliar esa posibilidad mediante acuerdos con empresas de materiales y otros actores de la industria de la construcción.

La creación de contenido dejó de ser, de esta manera, una actividad complementaria. Rodríguez contó que recientemente dejó su trabajo anterior y decidió dedicarle todo su tiempo a las redes. “A partir de hoy me enfoco cien por ciento en la creación de contenido para poder generar una fuente de ingreso y poder vivir de eso, que es totalmente factible”, afirmó.

“La creación de contenido me pasa un cincuenta por ciento de lo que es mi vida”, comentó. Para Rodríguez, esa tarea también marca una diferencia con la figura tradicional del influencer. “Me considero un creador de contenido verdaderamente porque siento que no solo estoy hablando así nomás de arquitectura, sino que estoy enseñando y la gente está aprendiendo algo”, sostuvo.

Su objetivo no es decirle a la audiencia qué hacer, sino generar curiosidad. “No es que la gente va a hacer lo que yo le diga como lo hace un influencer, sino que yo estoy como concientizando o mostrando algo que se ve todos los días de una manera más didáctica” aseguro.

Mientras “Polarqui” continúa creciendo, el olavarriense ya tiene definidos sus próximos objetivos. Uno de ellos es llevar el proyecto a YouTube con videos más extensos y en formato horizontal, en los que pueda recorrer casas y profundizar en aspectos vinculados con la construcción. También busca superar los 100 mil seguidores y recorrer distintas provincias para mostrar la arquitectura de Argentina.

La apuesta es que las redes no sean solamente una vidriera para su formación como arquitecto, sino también una herramienta para construir una profesión alrededor de aquello que comenzó como una inquietud, que es explicar lo que conoce de una manera que cualquiera pueda entender.



