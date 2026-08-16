Landaburu y Larios ganaron los 12K en el aniversario “Carbonero”

Organizado por el Fútbol Club Ferro Carril Sud y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría volvió al calendario la “Carrera Aniversario” del “Carbonero” y fue con un centenar de atletas en dos distancias.

Un centenar de atletas de los diversos grupos locales y de la Región que llegaron para la ocasión completaron los 6 y 12 kilómetros que tuvieron largada y llegada en el ingreso de la entidad “Carbonera” que celebró sus 112° aniversario con variadas propuestas durante el fin de semana.

Fotos: Andrés Arouxet

Leonardo Landaburu con 43 minutos y 49 segundos fue el primero en completar la distancia mayor y fue escoltado por Ezequiel Magallane con 44:07 y Sebastián Kuhn con 45:39.

El Top5 lo completaron los azuleños Marcelo Conde que finalizó 4° y Manuel Escudero y Rafael De los Santos que compartieron el quinto puesto.

Entre las Damas, la victoria fue para Camila Larios de Laprida con 54:32 y la acompañaron en el podio Jimena Bertolotti de Laprida con 56:50, Rosalía Gómez de Benito Juárez con 58:53 y las olavarrienses Laura Trumpio y Florencia Juárez.

Por otro lado, en los 6K, el Top3 de Caballeros estuvo encabezado por José María Nasello con 22:01, Facundo Sutil y Naim Arenzo y en Damas, Estrella Suárez con 24:35 fue la ganadora con Barbara Milano y Luciana Ferraro como escoltas.