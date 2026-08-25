Medio centenar de olavarrienses en la Media Maratón de Buenos Aires

El pasado domingo se completó la 37° edición de la Media Maratón de Buenos Aires y entre los más de 31.500 atletas presentes, hubo un importante número de olavarrienses.

Atletas de diferentes grupos de Olavarría dijeron presentes en las calles de Buenos Aires que volvieron a ser sede de un multitudinario evento internacional y se lució Rosana Luisetti que con un tiempo de 1:36:36 fue 5° en su categoría logrando subir al podio.

En la rama de Caballeros, donde el mejor argentino fue Ignacio Erario, estuvieron Ezequiel Magallane, Einar Iguerategui, Diego Cisneros, Michael Laiola, Juan Arouxet y Damián Alcobedo.

Pablo Rautto, Nicolas Morua, Gonzalo Durañona, Rodrigo Lugo, Gustavo Bustamante, Alejandro Mendia, Gaston Mendoza, David Gramundo, Nicolas Loviso, Fabián Menguil, Ángel Fleitas, Marcelo Benítez y Luis Arouxet completaron la nómina de locales.

Además, la carrera que contó con representantes de 51 países, tuvo a Jessica Menon, Marisol Pérez Fogel, María Abad, Guadalupe Candia, María Celia Alem, Melisa Corridoni, Anabel Spina, Silvia Castellano, Débora Díaz, Alejandra Carron, Karina Cordero, María Eugenia Cuniolo, Luciana Moriones, Gisela Scorolli, Agustina Lospice, Dana Vendirinho, Micaela Cerioni, Silvina Begbeder, Patricia Bevaqua, Agustina Massolo, Milagros Tacchella, Luciana Torres y Natalia Peralta en la rama Femenina en representación de la Ciudad.