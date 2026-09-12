Tiene programación la 6° fecha del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

La Liga de Fútbol de Olavarría programó una nueva fecha de la competencia de Primera División y Sub21 y será con partidos en varios días por la participación local en el Torneo Regional Amateur.
La programación de la 6° fecha iniciará el domingo y los cuatro restantes se jugarán entre lunes y miércoles.
La actividad comenzará el domingo con dos encuentros en horario matutino con acción en el “Salvador Tano Stuppia” y el Buglione Martinese.
El lunes jugarán en el Parque Guerrero y el martes en el Tete Di Carlo, invirtiendo la localía de los protagonistas.
Por último, la fecha se cerrará con el “Clásico del Riel” y con la serie entre Loma Negra y San Martín en el clásico serrano que iniciará el lunes en Primera y se completará con la división preliminar.
La programación:
Primera División
Domingo:
11:00 hs.: Municipales – Sierra Chica
11:00hs.: Racing - Hinojo
Lunes:
19:00 hs.: Loma Negra – San Martín -en Embajadores-
20:00 hs.: Espigas – Estudiantes -en Estudiantes-
Martes:
19:00 hs.: Colonias y Cerros- Embajadores -en Embajadores-
Miércoles:
20:00 hs.: Ferro – El Fortín
Sub21:
Domingo:
13:00 hs.: Municipales – Sierra Chica
13:00hs.: Racing – Hinojo
Lunes:
18:00 hs.: Espigas – Estudiantes -en Estudiantes-
Martes:
21:00 hs.: Colonias y Cerros- Embajadores -en Embajadores-
Miércoles:
16:45 hs.: Loma Negra – San Martín
18:00 hs.: Ferro – El Fortín