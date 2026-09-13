Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó nuevas instancias de definición del primer torneo del año y se conocieron dos campeones de Play-Off.

Ferro Sénior en +42 y Loma Negra en +55 se consagraron campeones de Play-Off y forzaron las Finalísimas en las dos divisionales. En +55 se jugaron las Semifinales.

Los resultados:

+42:

Mariano Moreno 0 – 1 (Rubio) Ferro Sénior

+50:

La Candela 2 (Barrionuevo, Cortés) – 3 (Merlo, Violante, Lallana) Los Tigres

Pueblo Nuevo 0 – 0 El Fortín. Penales: ganó Pueblo Nuevo

+55:

Mecánica Cortes 0 – 2 (Morán, Burgos) Independiente Loma Negra