Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó nuevas instancias de definición del primer torneo del año y se conocieron dos campeones de Play-Off.
Ferro Sénior en +42 y Loma Negra en +55 se consagraron campeones de Play-Off y forzaron las Finalísimas en las dos divisionales. En +55 se jugaron las Semifinales.
Los resultados:
+42:
Mariano Moreno 0 – 1 (Rubio) Ferro Sénior
+50:
La Candela 2 (Barrionuevo, Cortés) – 3 (Merlo, Violante, Lallana) Los Tigres
Pueblo Nuevo 0 – 0 El Fortín. Penales: ganó Pueblo Nuevo
+55:
Mecánica Cortes 0 – 2 (Morán, Burgos) Independiente Loma Negra