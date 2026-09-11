Olavarría recibirá el 4º Congreso Educativo Regional



La próxima semana se desarrollará en Olavarría el cuarto Cuarto Congreso Educativo, el cual contará con la participación de docentes de la región 25 integrada por los distritos de Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué.



En el marco de los 50 años de la última dictadura cívico militar y de los 20 años de la promulgación de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral, este año el lema es “Memoria que nos une, identidad que nos define, educación que nos transforma”.



El congreso se realizará entre el 14 y el 18, organizado por la Jefatura Distrital de Olavarría y las Jefaturas Regionales de Gestión Pública y Gestión Privada en articulación con la Municipalidad de Olavarría.



En cada congreso se plantea la tarea, siempre contracultural, del hacer colectivo. Todos los niveles y modalidades de la gestión estatal y la gestión privada serán parte con el fin de compartir saberes, socializar experiencias significativas, construir nuevas hipótesis de trabajo, evaluar lo concretado y lo que aún está vacante, y pensarse en la diversidad.



Estarán presentes la jefa Regional de gestión pública Marta Casanella, la jefa Regional de gestión privada Romina Altafini, el jefe distrital de Olavarría Julio Benítez, la subdirectora de Tecnología Educativa Bárbara Torti, la subdirectora de Tecnología Educativa Alejandra Tejedor, el asesor de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social Adrián Melo, el asesor de la Dirección de Educación Inicial Pablo Cejas, y la narradora Maribel García.



Ejes temáticos:

Las prácticas educativas en torno a la Memoria. Los 50 años de la última dictadura cívico militar.

La salud mental, una responsabilidad comunitaria. Prácticas institucionales en el marco del Programa "La salud es entre todas y todos".

Los jóvenes toman la palabra y la acción en el territorio. Participación juvenil, memorias e identidades.

Enredad@s. Convivencia digital. IA conocimientos y aprendizajes en tiempos de scroll.

El ambiente, una responsabilidad compartida.



Ejes transversales:

La alfabetización en todos los ámbitos.

Los desafíos de la ESI. A 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral N°26150.



