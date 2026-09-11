Masiva convocatoria para el Festival Holístico “Encuentro y Bienestar”



Este viernes cerró la inscripción para participar con propuestas en la tercera edición del Festival Holístico “Encuentro y Bienestar”, que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en el Parque Helios Eseverri. Desde la Subsecretaría de Deportes se destacó la masiva respuesta obtenida, además del agradecimiento a quienes se sumaron a la iniciativa.



La convocatoria, que se extendió durante las últimas semanas, estuvo destinada a personas e instituciones interesadas en formar parte de esta nueva edición, tanto a través de propuestas para los espacios de prácticas, actividades, charlas, como así también de feria.



Desde la Subsecretaría de Deportes se destacó la importante respuesta recibida, que permitió reunir una amplia variedad de iniciativas vinculadas con el espíritu del encuentro. Asimismo, se aclaró que el período recientemente finalizado correspondió a una etapa de preinscripción, por lo que en los próximos días se dará a conocer cuáles serán las propuestas seleccionadas que integrarán los distintos espacios del festival.



El Festival Holístico “Encuentro y Bienestar” será con entrada libre, gratuita y ofrecerá un espacio de encuentro, participación e intercambio, pensado para todas las personas interesadas en conocer y experimentar distintas alternativas relacionadas con el bienestar físico, mental y espiritual, a través de herramientas de autoconocimiento y desde una mirada holística del ser.

