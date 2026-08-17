Boxeo: Laffite perdió en 25 de Mayo y cedió su cinturón

Organizado en conjunto por Decano Box, la Escuela Churry Box y la Escuela Municipal de Boxeo de 25 de Mayo se completó una velada internacional en el Club Argentinos donde hubo derrota olavarriense.

En la “Revancha de los Títulos Rioplatenses” y ante un buen marco de público, Franco Laffite no pudo retener su cinturón y cayó ante Alex Fernández.

El representante de Boxing Cos sufrió un duro golpe en el segundo round por el boxeador de Uruguay y fue, finalmente por una hemorragia nasal, caída por Referí Suspende Combate.