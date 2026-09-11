Nuevo festejo para Chingotto y Galán en París

El Major de París tuvo una nueva instancia decisiva en el mítico Roland Garros y la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumó una nueva conquista.

Federico Chingotto y Alejandro Galán volvieron a ganar en dos set. En los Cuartos de Final vencieron a Eduardo Alonso y Aimar Goñi Lacabe en 1 hora y 22 minutos de juego.

En el escenario principal de Roland Garros, la “Chingalán” se impuso 7/6 y 6/2 para avanzar de ronda y enfrentar a Martín Di Nenno y Francisco Navarro en el último partido de las Semifinales previstas para la jornada sabatina.