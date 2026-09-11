Hubo participación olavarriense en el Mundial de Billar 5 Quillas

Víctor Hugo Di Marco y Omar Nicolás Margonari representaron a la Ciudad en la Fase Preliminar del Campeonato Mundial de Billar 5 quillas.

En instalaciones del Club San Martín de Marcos Juárez se llevó a cabo la cita mundialista que contó con 64 jugadores de 13 países en la zona campeonato más 192 jugadores sudamericanos en la Qualy clasificatoria donde dijeron presentes los olavarrienses.

Representando a Buenos Aires, Víctor Hugo Di Marco cayó en el primer encuentro y Omar Nicolás Margonari ganó en su primera presentación y cayó en la Semifinal contra el Máster rosarino Cesar Dottavio.

El Mundial consagró al napolitano Antonio La Manna quien venció en la final a Riccardo Nuovo también italiano.