Recalde celebra su 115° aniversario con una gran fiesta popular

Este domingo se celebra el 115° aniversario de Recalde, con la organización conjunta del Municipio e instituciones, el cronograma de actividades se iniciará desde 11:30 horas con el acto protocolar que tendrá como sede y punto de encuentro la plaza “Damián Recalde”. Allí, con la presencia de autoridades y referentes de la comunidad, se dará lugar al tradicional desfile y al corte de la torta de cumpleaños.

Posteriormente, se dará lugar al almuerzo que contará con una variada oferta que será llevada a cabo por distintas instituciones locales, que contarán con sus respectivos puestos gastronómicos. A la par, el lugar también contará con un paseo de artesanos y emprendedores.

A continuación, comenzarán las presentaciones en vivo, con la participación de peñas folclóricas y grupos de danzas, además de Nico Centineo, Los Kumbieros y La Diferente.

Recalde se fundó el 6 de septiembre de 1911. Está situada 100 km del partido de Olavarría y a 60 km de Bolívar. Debe su nombre a Damián Recalde, quien fuera propietario de extensas tierras en la zona, así como los terrenos donde fue emplazada la estación ferroviaria, origen del poblado. La apertura de la estación ferroviaria y sus cuatro ramales impulsó la creación de la comunidad, y treinta años más tarde, funcionaban en el lugar comercios de diversos rubros, la Escuela N° 10 y el Club Social Recalde.

Se representaban prolijas manzanas y tres plazas, las que existen en su totalidad. Este modelo ha sido conservado en la planta actual de la localidad, en el que las construcciones se encuentran muy dispersas, separadas por grandes espacios.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a participar de los festejos de la localidad, que nacía hace más un siglo, a partir de un pequeño grupo de visionarios que se unió para establecer los cimientos de lo que hoy es una próspera comunidad.