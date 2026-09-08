Liga Pre-Federal: Giménez y Silber se mudaron al Sur

Nicolás Giménez y Simón Silber tienen nuevos equipos y jugarán en el Sur del país el cierre del año en la Liga Pre-Federal.

Simón Silber fue confirmado como nuevo jugador de Del Progreso en Río Negro que participará en la Liga Pre-Federal en la Zona Ascenso.

El equipo de General Roca que ya sumó a Silber a los entrenamientos jugará siete pleitos de local en El Gigante de Calle Maipú e igual cantidad de presentaciones en condición de visitante. Compartirá Zona con Biguá, Centenario, Cinco Saltos, Unión Alem Progresista y Cipolletti.

El alero jugó la última temporada como ficha extranjera del Club Social y Deportivo Arturo Prat y a pesar del descenso de su equipo completó una destacadísima actuación con un promedio de 17.9 puntos por partido y más de 32 minutos por juego y regresa al país a ocupar una de las fichas mayores del equipo rionegrino.

Por otro lado, Nicolás Giménez volverá a jugar en Huracán de Trelew donde fue figura y campeón en 2025.

El pivot, de última temporada en Ferro Carril Oeste de General Pico donde promedió 11 puntos por partido en casi 20 minutos por juego, llegó a Trelew en las últimas horas y se sumó a los entrenamientos del “Rojo” que participará de la competencia organizada por la Asociación de Básquet del Este del Chubut que servirá de preliminar a las definiciones de la Liga Pre-Federal.

La Federación de Básquet del Chubut confirmó que los dos primeros del Clausura de la ABECH y los dos mejores de la Liga Petrolera se enfrentarán después en un cuadrangular final en diciembre para definir al campeón provincial y a los clasificados a la Liga Federal 2027.