Estudiantes presentó a su equipo completo para la Liga Pre-Federal

Estudiantes realizó la presentación del plantel que afrontará el Torneo Pre-Federal de Clubes.

El “Bata”, que tendrá una importante base del equipo que disputó la última Liga Federal, nuevas incorporaciones y una fuerte presencia de jugadores formados en la institución, oficializó el inicio de la competencia nacional en las instalaciones del Complejo Arcos. El debut será este viernes 11 ante Unión y Progreso en Tandil y el viernes 18 llegará el estreno como local ante Pueblo Nuevo.

El básquet de Estudiantes ya tiene todo listo para afrontar un nuevo desafío y conferencia de prensa mediante, se presentó en sociedad.

La jornada contó con la presencia del presidente del Club Atlético Estudiantes, Juan Manuel Falabella; la presidenta de la Subcomisión de Básquet, Dolores Catala; el integrante de la estructura del básquet profesional, Ezequiel Barbiero; el entrenador Mariano Iglesias, además de todo el plantel y el cuerpo técnico que afrontarán esta nueva competencia.

Estudiantes apuesta a sostener una buena base del equipo que disputó la última Liga Federal y, al mismo tiempo, profundizar una de las características que identifica históricamente a la institución: el desarrollo de jugadores formados en casa y el sentido de pertenencia.

En ese sentido, Falabella destacó la satisfacción de volver a encontrarse con muchas caras conocidas dentro de un equipo profesional: “Cuando venís acá y ves todas caras conocidas, y toda gente del Club, es un orgullo y nos pone muy contentos como institución”.

El presidente también remarcó la importancia de seguir desarrollando un proyecto integral, que abarque desde las categorías formativas hasta el básquet profesional. “La idea es esa, con el grupo de trabajo que se formó, con los miembros de la comisión, que tienen un equipo conformado en forma integral desde las ligas inferiores hasta lo que es el básquet profesional. Para nosotros como Club es un desafío que estamos pudiendo cumplir y poder llevarlo adelante así es una alegría enorme”, sostuvo.

Esa mirada también fue compartida por Dolores Catala, quien destacó el significado de ver a jugadores que conoce desde sus primeros pasos en las inferiores formando parte hoy del equipo profesional.

“El proyecto del básquet profesional empieza a tomar la forma que decíamos como Subcomisión, como Club, que es ver todas caras conocidas, empezar a ver chicos de nuestras inferiores, que tengo las caras de cuando eran mini y ya estar en este proyecto. Llevó tiempo, pero de a poco vamos a encontrar el camino que era este”, expresó.

Y agregó: “Es un espejo para todos. Ver los que se fueron, los que volvieron, los que estudiaron y trabajan, siguen en el Club. La posibilidad está para todos”.

Uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa será Santiago Dilascio, quien regresó desde Italia para volver a vestir la camiseta del Club donde nació y creció como jugador. Diez años después de su última etapa en Estudiantes, volvió a Olavarría, se sumó al plantel y este domingo ya tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Mariano Iglesias.

“Para mí es un placer, hasta raro, pero muy lindo. Volver a vivir un montón de sensaciones que son realmente lindas. Lo voy a disfrutar, pero con mucha gente, porque creo que vuelvo seguramente con otro papel y con otra función, y con diez años más. Pero la situación está muy linda”, contó el base.

La decisión de regresar fue madurada junto a su pareja y Estudiantes apareció rápidamente entre sus primeras opciones. “El hecho de volver a Argentina, obviamente Estudiantes era de las primeras opciones. Considero que hay montones de jugadores que quisieran estar acá”, explicó.

Su regreso tendrá además un condimento especial: compartirá equipo con su hermano Luciano, otro jugador surgido de las formativas del Club. Dos hijos de la casa que vuelven a encontrarse dentro de un plantel profesional y que representan de manera concreta esa identidad que Estudiantes busca fortalecer.

La continuidad también aparece reflejada en la conformación del equipo. Cerca del 90 por ciento del plantel que disputó la última Liga Federal continúa para afrontar este nuevo torneo, algo que Mariano Iglesias considera una ventaja importante.

“La clave era tratar de sostener la base de lo que armamos. Nosotros en enero habíamos empezado de cero. Era lógico, tenía mucho sentido tratar de sostener lo que teníamos”, explicó el entrenador.

Para Iglesias, esa continuidad permitirá afrontar la competencia desde un punto de partida diferente al de la Liga Federal, donde el equipo contó con apenas unas semanas para prepararse.

“Ahora no es solamente un mes de pretemporada, es un mes de pretemporada con seis meses atrás”, graficó, al tiempo que destacó que el conocimiento entre los jugadores facilita el trabajo cotidiano y permite que los conceptos del cuerpo técnico sean interpretados con mayor rapidez.

El entrenador también fue claro respecto del objetivo deportivo. La intención será competir hasta el final y ser protagonistas del certamen, apoyándose en una estructura que ya demostró su capacidad de trabajo y que ahora suma nuevas herramientas.

“Sería jugar todos los partidos con eso en la cabeza, hasta jugar hasta el final”, aseguró Iglesias, quien además anticipó una propuesta de juego con mayor ritmo: “Tenemos mucho material para que el ritmo de juego sea más elevado. Creo que tenemos la calidad a nivel básquet para hacerlo y para adaptarnos al básquet que queramos jugar”.

Federico Marín, uno de los referentes del plantel, también se mostró ilusionado con lo que viene y valoró especialmente la identidad que tiene el equipo: “Estoy muy ilusionado, muy contento. Es un equipo que se identifica realmente con el Club”, señaló.

Marín también puso en valor el crecimiento institucional que viene acompañando al proyecto y las decisiones de jugadores como Dilascio, Santiago Arese y el resto de quienes eligieron continuar en Estudiantes.

Otro de los referentes que seguirá defendiendo la camiseta será Santiago Arese, quien destacó la importancia de la llegada de Dilascio y la presencia de varios jugadores surgidos de la institución.

“Contento por la llegada de Santi, que nos va a dar una mano importantísima. Y además Luchi, que también se suma. Somos todos pibes del Club”, expresó.

El plantel que afrontará el Pre-Federal estará integrado por Federico Silveyra, Santiago Dilascio, Luciano Dilascio, Mateo Rincón, Federico Marín, Santiago Arese, Sebastián Masson, Franco Piccinelli, Facundo Rivero, Leandro Mateo, Agustín Sánchez Savi y Fermín Callegaro, mientras que también formarán parte Luca Marín, Mateo Neuville, Francisco Bahl, Segundo Elizaga, Gonzalo Herrera y Valentín Anzuino.

El cuerpo técnico estará encabezado por Mariano Iglesias, acompañado por Agustín Bianchi y Facundo Álvarez como asistentes, Daniel Conte como preparador físico, Tiziano Santili e Iván Funes como utileros, Juan Ignacio Chamorro como médico, Valentín Lucini como kinesiólogo, Verónica Randazzo como profesora de yoga y Ornella Manganiello como nutricionista.

Fuente: prensa CAE