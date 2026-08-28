Olavarría logró el bicampeonato en el Provincial de Parejas 

En Junín tuvo lugar el Campeonato Provincial de Parejas Damas y fue con consagración para uno de los equipos representantes de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría”.

Las damas de Olavarría volvieron a hacer historia en las bochas provinciales y lograron el bicampeonato. Además, la clasificación al Campeonato Argentino 2027.

Erika Quinteros, Flor Vallejos y Andrea Fisher protagonizaron un gran torneo que comenzó el sábado con una derrota ante Coronel Suárez por 12-9. Sin embargo, las olavarrienses reaccionaron rápidamente y vencieron a Zona Sur por 12-6.

En el siguiente encuentro volvieron a enfrentarse con Coronel Suárez y esta vez se impusieron con contundencia por 12-0, resultado que les permitió avanzar a los cuartos de final.

Ya el domingo, en la instancia de cuartos, Olavarría B enfrentó al representativo local de Junín y consiguió una importante victoria por 12-9 para meterse entre las cuatro mejores del certamen.

En semifinales llegó el cruce entre dos equipos de Olavarría. Olavarría B se enfrentó a Olavarría A, las últimas campeonas, y logró imponerse por 12-4 para acceder a la gran final.

En la definición, las representantes olavarrienses tuvieron otra dura batalla ante La Plata. Finalmente, lograron quedarse con la victoria por 12-9 y festejaron el campeonato provincial.

Por su parte el equipo A, integrado por Gabriela Limardo, Cecilia Esnal y María Maíz, finalizó en el cuarto lugar.