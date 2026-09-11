Arrancan los Juegos Suramericanos con presencia local

La provincia de Santa Fe será escenario de la fiesta más importante del deporte regional entre el 12 y el 26 de septiembre y habrá dos deportistas olavarrienses en la delegación argentina.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe con más de 4 mil atletas en 60 disciplinas correspondientes a 43 deportes, con un total de 465 eventos durante dos semanas de intensa actividad.

Argentina tendrá una nutrida delegación, integrada por más de 650 deportistas que incluyen a Lola Sánchez y Agustín Vernice.

Será la tercera oportunidad en que los Juegos Suramericanos se desarrollen en Argentina y la segunda en territorio santafesino, luego de la edición disputada en Rosario en 1982. Buenos Aires también fue sede en 2006.

Sánchez integra la Selección Argentina de tiro y competirá en la prueba de rifle de aire comprimido de 10 metros, tanto en la competencia individual como en la modalidad mixta.

Por su parte, Vernice volverá a representar al país en una competencia de máxima jerarquía continental. El palista competirá en K1 1000 y K1 500 metros, las especialidades en las que habitualmente desarrolla su actividad, aunque para esta ocasión también sumará participación en las pruebas de K2 y K4 sobre 500 metros.

El palista, que continúa su camino con el objetivo puesto en conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, aparece como uno de los grandes candidatos argentinos a subir al podio en las diferentes pruebas en las que estará presente.