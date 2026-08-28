Bochas: otra semana de profusa actividad

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” completó otra semana de sus Torneo Oficiales tanto en Damas como en Caballeros y también fiscalizó el Torneo Aniversario del Club La Amistad.

Tanto Damas como Caballeros de Primera y Segunda volvieron a la doble fecha en sus distintos escenarios y en La Amistad se completó el Torneo Aniversario.

Emanuel Lis, Thiago García y Alberto Pianciola representantes de la entidad anfitriona lograron consagrarse tras derrotar a Loma Negra y en el Torneo Damas/Sub15, Cora Maradeo y Silvia Batiatto fueron campeonas.

Por otro lado, en las instalaciones del Club Álvaro Barros, tendrá lugar el Zonal de Parejas de Segunda Categoría. Participarán, además del selectivo local compuesto por Emanuel Lis, Fernando Diaz y Ever Hammerschmidt, 9 de Julio y Bolivar.

Los resultados:

Damas:

4° fecha

Zona A

Pueblo Nuevo B 12 – 6 El Fortín

Álvaro Barros 11 – 12 Fortín Tradicionalista B

Zona B

Pueblo Nuevo A 12 – 2 Fortín Tradicionalista A

Loma Negra 12 – 7 Hinojo

5° fecha

Zona A

Pueblo Nuevo B 12 – 0 Álvaro Barros

Fortín Tradicionalista B 12 – 10 El Fortín

Zona B

Pueblo Nuevo A 12 – 0 Loma Negra

Fortín Tradicionalista A 12 – 2 Hinojo

Caballeros

5° fecha

En Primera

Zona A

Pueblo Nuevo 12 – 5 El Fortín

San Martín 7 – 12 Hinojo

Fortín Tradicionalista 12 – 2 Álvaro Barros

Zona B

La Amistad 12 – 1 Sierra Chica

Loma Negra 12 – 2 Blanca Chica

En Segunda

Zona A

Pueblo nuevo 12 – 4 El Fortín

San Martín 12 – 2 Hinojo

Fortín Tradicionalista 12 – 4 Álvaro Barros

La Amistad 7 – 12 Sierra Chica

Loma Negra 12 – 3 Blanca Chica

6° fecha

En Primera

Zona A

San Martín 12 – 11 Pueblo Nuevo

Sierra Chica 12 – 5 El Fortín

Álvaro Barros 12 – 5 Hinojo

Zona B

La Amistad 12 – 1 Loma Negra

Blanca Chica 5 – 12 Fortín Tradicionalista

En Segunda

Zona A

San Martín 4 – 12 Pueblo Nuevo

Sierra Chica 12 – 4 El Fortín

Álvaro Barros 12 – 10 Hinojo

Zona B

La Amistad 12 – 8 Loma Negra

Blanca Chica 12 – 6 Fortín Tradicionalista