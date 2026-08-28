Bochas

Bochas: otra semana de profusa actividad

En el transcurso de la última semana hubo muchísima actividad para las bochas olavarrienses que, tras la consagración del equipo en el Provincial de Parejas Damas, volvió con su agenda y un Torneo Aniversario.

Viernes, 28 de agosto de 2026 a las 21:58

Por Redacción

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” completó otra semana de sus Torneo Oficiales tanto en Damas como en Caballeros y también fiscalizó el Torneo Aniversario del Club La Amistad.

Tanto Damas como Caballeros de Primera y Segunda volvieron a la doble fecha en sus distintos escenarios y en La Amistad se completó el Torneo Aniversario.

Emanuel Lis, Thiago García y Alberto Pianciola representantes de la entidad anfitriona lograron consagrarse tras derrotar a Loma Negra y en el Torneo Damas/Sub15, Cora Maradeo y Silvia Batiatto fueron campeonas.

Por otro lado, en las instalaciones del Club Álvaro Barros, tendrá lugar el Zonal de Parejas de Segunda Categoría. Participarán, además del selectivo local compuesto por Emanuel Lis, Fernando Diaz y Ever Hammerschmidt, 9 de Julio y Bolivar.

Los resultados:

Damas:

4° fecha
Zona A
Pueblo Nuevo B 12 – 6 El Fortín
Álvaro Barros 11 – 12 Fortín Tradicionalista B
Zona B
Pueblo Nuevo A 12 – 2 Fortín Tradicionalista A
Loma Negra 12 – 7 Hinojo 

5° fecha
Zona A
Pueblo Nuevo B 12 – 0 Álvaro Barros
Fortín Tradicionalista B 12 – 10 El Fortín 
Zona B
Pueblo Nuevo A 12 – 0 Loma Negra
Fortín Tradicionalista A 12 – 2 Hinojo

Caballeros

5° fecha
En Primera
Zona A
Pueblo Nuevo 12 – 5 El Fortín 
San Martín 7 – 12 Hinojo
Fortín Tradicionalista 12 – 2 Álvaro Barros 
Zona B
La Amistad 12 – 1 Sierra Chica 
Loma Negra 12 – 2 Blanca Chica

En Segunda
Zona A
Pueblo nuevo 12 – 4 El Fortín 
San Martín 12 – 2 Hinojo
Fortín Tradicionalista 12 – 4 Álvaro Barros
La Amistad 7 – 12 Sierra Chica
Loma Negra 12 – 3 Blanca Chica

6° fecha
En Primera
Zona A
San Martín 12 – 11 Pueblo Nuevo
Sierra Chica 12 – 5 El Fortín 
Álvaro Barros 12 – 5 Hinojo 
Zona B
La Amistad 12 – 1 Loma Negra
Blanca Chica 5 – 12 Fortín Tradicionalista

En Segunda
Zona A
San Martín 4 – 12 Pueblo Nuevo 
Sierra Chica 12 – 4 El Fortín
Álvaro Barros 12 – 10 Hinojo
Zona B
La Amistad 12 – 8 Loma Negra
Blanca Chica 12 – 6 Fortín Tradicionalista

 

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