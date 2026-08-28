Bochas: otra semana de profusa actividad

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” completó otra semana de sus Torneo Oficiales tanto en Damas como en Caballeros y también fiscalizó el Torneo Aniversario del Club La Amistad.
Tanto Damas como Caballeros de Primera y Segunda volvieron a la doble fecha en sus distintos escenarios y en La Amistad se completó el Torneo Aniversario.
Emanuel Lis, Thiago García y Alberto Pianciola representantes de la entidad anfitriona lograron consagrarse tras derrotar a Loma Negra y en el Torneo Damas/Sub15, Cora Maradeo y Silvia Batiatto fueron campeonas.
Por otro lado, en las instalaciones del Club Álvaro Barros, tendrá lugar el Zonal de Parejas de Segunda Categoría. Participarán, además del selectivo local compuesto por Emanuel Lis, Fernando Diaz y Ever Hammerschmidt, 9 de Julio y Bolivar.
Los resultados:
Damas:
4° fecha
Zona A
Pueblo Nuevo B 12 – 6 El Fortín
Álvaro Barros 11 – 12 Fortín Tradicionalista B
Zona B
Pueblo Nuevo A 12 – 2 Fortín Tradicionalista A
Loma Negra 12 – 7 Hinojo
5° fecha
Zona A
Pueblo Nuevo B 12 – 0 Álvaro Barros
Fortín Tradicionalista B 12 – 10 El Fortín
Zona B
Pueblo Nuevo A 12 – 0 Loma Negra
Fortín Tradicionalista A 12 – 2 Hinojo
Caballeros
5° fecha
En Primera
Zona A
Pueblo Nuevo 12 – 5 El Fortín
San Martín 7 – 12 Hinojo
Fortín Tradicionalista 12 – 2 Álvaro Barros
Zona B
La Amistad 12 – 1 Sierra Chica
Loma Negra 12 – 2 Blanca Chica
En Segunda
Zona A
Pueblo nuevo 12 – 4 El Fortín
San Martín 12 – 2 Hinojo
Fortín Tradicionalista 12 – 4 Álvaro Barros
La Amistad 7 – 12 Sierra Chica
Loma Negra 12 – 3 Blanca Chica
6° fecha
En Primera
Zona A
San Martín 12 – 11 Pueblo Nuevo
Sierra Chica 12 – 5 El Fortín
Álvaro Barros 12 – 5 Hinojo
Zona B
La Amistad 12 – 1 Loma Negra
Blanca Chica 5 – 12 Fortín Tradicionalista
En Segunda
Zona A
San Martín 4 – 12 Pueblo Nuevo
Sierra Chica 12 – 4 El Fortín
Álvaro Barros 12 – 10 Hinojo
Zona B
La Amistad 12 – 8 Loma Negra
Blanca Chica 12 – 6 Fortín Tradicionalista