Deportes

Tenis: hubo torneo en el Parque Olavarría

El pasado fin de semana, las canchas de tenis de Racing recibieron un torneo de Dobles en lo que fue la previa del “Memorial Carlos Orifici”.

Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 17:06

Por Redacción

Organizado por la Subcomisión de Tenis de Racing se organizó un torneo de Dobles para tres categorías y buena cantidad de participantes.

Los courts del Parque Olavarría tuvieron nutrida actividad el pasado fin de semana con un certamen preparatorio a lo que será el “Memorial Carlos Orifici” programado para noviembre próximo.

Las posiciones:

Mixto D
Campeones: Greta Ruspil y Hermes Gómez 
Subcampeones: Agustina Herrera y José Herrera

Mixto C 
Campeones: Antonela Comensoli y Matías Provassi
Subcampeones: Catalina Macesic y Juan Domínguez

Mixto B 
Campeones: Juan Pablo Miracola y Berenice Fredes
Subcampeones: Verónica Rigo y Juan Villeres

 

Fuente: prensa RAC

 

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