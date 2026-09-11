Tenis: hubo torneo en el Parque Olavarría

Organizado por la Subcomisión de Tenis de Racing se organizó un torneo de Dobles para tres categorías y buena cantidad de participantes.

Los courts del Parque Olavarría tuvieron nutrida actividad el pasado fin de semana con un certamen preparatorio a lo que será el “Memorial Carlos Orifici” programado para noviembre próximo.

Las posiciones:

Mixto D

Campeones: Greta Ruspil y Hermes Gómez

Subcampeones: Agustina Herrera y José Herrera

Mixto C

Campeones: Antonela Comensoli y Matías Provassi

Subcampeones: Catalina Macesic y Juan Domínguez

Mixto B

Campeones: Juan Pablo Miracola y Berenice Fredes

Subcampeones: Verónica Rigo y Juan Villeres

Fuente: prensa RAC