Patín Artístico: cuatro podios en el Nacional Absoluto

Patinadoras olavarrienses representaron a la Federación Bonaerense de Patín que compitió en San Juan con las mejores exponentes del país.

Giuliana Áquila y Agustina Melffi consiguieron un logro histórico para el Patín del “Bata” ya que sumaron tres podios nacionales en tres presentaciones.

Áquila fue tercera en Libre y cuarta en Escuela en la categoría Primera B Junior y Melffi en la categoría Promocional Juvenil finalizó quinta en Escuela. Además, ambas superaron sus propias puntuaciones.

En el Velódromo Provincial Vicente Chancay también se subió al podio Gina Bellinzoni, representante de Racing, que finalizó en cuarto lugar en una de las disciplinas de la categoría Promocional B Junior.

La delegación bonaerense también contó con Morena Aller de Loma Negra que fue 13º en la categoría Promocional B Junior y Milena Bulacio también patinadora de la “Estrellita”.

Fuente: prensa CAE // LN // RAC