Patín Artístico: Kremer fue séptima en el Campeonato Sudamericano

La patinadora olavarriense fue convocada para integrar la Selección Argentina en el certamen internacional que tuvo lugar en Amparo durante los primeros días de agosto y logró una destacada actuación.

Luz Kremer participó del Campeonato Sudamericano en la especialidad figuras obligatorias, dentro de la categoría Senior Internacional tras ubicarse en el Top8 a nivel país y con el traje “albiceleste” volvió a ubicarse entre las mejores de la disciplina.

La patinadora del Club Boca finalizó en el 7° puesto en territorio brasilero en lo que fue, según anunció, su última competencia representando al país.