Primera entrega de árboles del Plan de Forestación Urbana

En el inicio de la tarde de este jueves el intendente Maximiliano Wesner, junto a la subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires Carla Seaian, encabezaron la entrega de más de 1600 árboles a vecinos y vecinas de Olavarría, en una actividad que se desarrolló en el Vivero Forestal local, que se vio prácticamente colmado debido a la masiva concurrencia.

En la jornada se contó además con la presencia del Director de Bosques y Forestación de la provincia de Buenos Aires Demián Alonso, la jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Bernardo Baldino, la directora de Desarrollo Agrario María Inés González, además de funcionarios municipales y provinciales.

Se trató, por un lado, de la primera entrega enmarcada en el Plan de Forestación Urbano, una iniciativa que fue anunciada recientemente y que contempla la entrega de un total de mil ejemplares que serán destinados para promover y fortalecer la forestación de distintos sectores de la ciudad. Vale destacar, a la par, que se traduce también en la implementación efectiva de un programa integral que había sido anunciado por el jefe comunal en su discurso en la apertura de sesiones del actual periodo ordinario del HCD.

Los 400 ejemplares tuvieron como destinatarios a vecinos y vecinas quienes previamente se habían inscripto en el Registro de Demanda de Arbolado, disponible a través de la plataforma Mi Olava. Se trata de una herramienta que permite al Municipio relevar las necesidades y planificar de manera ordenada las acciones de forestación urbana, basado además en un exhaustivo relevamiento realizado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, que permitió detectar las zonas con mayor necesidad de arbolado.

A la par, se llevó a cabo también la entrega de más de 1200 ejemplares a cerca de productores rurales locales, en el marco del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal (PIAF), que se despliega en conjunto y en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y articulado junto a la Cooperativa Agraria de Olavarría.

“Estamos llevando adelante el plan de forestación más importante de la historia de Olavarría”, enfatizó Wesner. “Sabemos que la necesidad de arbolado urbano es muy notoria. Por eso decidimos poner de pie este vivero municipal para tener una producción sostenible que pueda ir abasteciendo ese plan de forestación que hemos lanzado”, añadió.

Por último, Wesner añadió “queremos ver esa Olavarría verde, que compartan esa plantación con sus hijos, en familia. Es para cuidarlo, es para educar, es para seguir pensando una mejor Olavarría, una Olavarría verde, una Olavarría más amigable”.

Por su parte, Seain añadió que la entrega “es fruto de una tarea que venimos realizando año tras año, en todos los distritos, para que haya más árboles en toda la provincia de Buenos Aires”.

“Estamos haciendo entrega de un material de calidad que cuando ustedes lo vayan a plantar y lo rieguen y lo cuiden va a crecer. O sea, ténganle mucha fe, mucho amor porque realmente este son árboles muy muy buenos”, finalizó.

Los ejemplares entregados provienen, en su mayoría, de la producción que se desarrolla de manera permanente en el Vivero Forestal Municipal, con la colaboración de distintas instituciones de la ciudad, entre ellas la citada Cooperativa Agraria. A esta producción se suman también especies aportadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del trabajo articulado y permanente que se lleva adelante para fortalecer las políticas de arbolado.

Durante la jornada, se destacó el trabajo sostenido que desarrolla el Municipio a través del Vivero Forestal Municipal, no sólo para abastecer las distintas iniciativas de forestación, sino también para consolidar una política pública que contempla la producción, el intercambio y la incorporación permanente de nuevas especies.

En ese sentido, se recuerda que el Municipio mantiene un sistema de intercambio con el sector rural y empresarial-productivo, mediante el cual se entregan ejemplares forestales destinados a la conformación de cortinas de viento y/o montes de abrigo, a cambio de especies aptas para el arbolado urbano. De esta manera, se genera un circuito de cooperación que permite ampliar y diversificar la disponibilidad de árboles para la ciudad, al tiempo que se acompaña a productores y empresas en sus necesidades de forestación.

A su vez, el proceso de producción se sostiene durante todo el año y actualmente permite contar con aproximadamente 7.000 plantines en crecimiento, a partir de una tarea coordinada desde el Vivero Forestal Municipal que involucra a distintos espacios productivos y de producción de especies.

Entre ellos se encuentra el Vivero de Plantas Nativas “Celina”, ubicado en el Bioparque Municipal La Máxima; el invernadero recientemente instalado en la Dirección de Políticas de Mujeres, Géneros y Diversidad; y las unidades productivas ubicadas en las cárceles de Sierra Chica, acción que se enmarca en el acuerdo de articulación y cooperación con el Servicio Penitenciario Bonaerense.