El básquet y el fútbol “Chaira” tuvieron su presentación

Doble presentación tuvo Racing en el gimnasio central del Parque Olavarría de cara a lo que será su participación en el Torneo Regional Amateur y en la Liga Pre-Federal y fue ante una multitud que organizó una fiesta.

Más de 200 personas se dieron cita para presenciar la conferencia de prensa encabezada por el presidente Hugo Fayanas y que contó con la presentación de los dos planteles que representarán a la entidad. Además, presentaron también la nueva indumentaria con la que saldrán a la cancha.

“Es súper importante participar de estos Torneos con 70% de jugadores que son nacidos en el club” comenzó diciendo Hugo Fayanas, presidente de la entidad que agregó: “Definitivamente el club está muy bien, pero trabajamos para eso”.

Haciendo hincapié en el estreno del próximo domingo en el Torneo Regional Amateur, el presidente de la “Estrellita” invitó a “estar todos juntos alentando porque les aseguró que vamos a tener el mejor Torneo”.

Mario Giacomaso, presidente de la Subcomisión de Fútbol contó que “aún tenemos la espina de la Final perdida, pero tenemos la ilusión de lograr el ascenso” sobre la inminente presentación del plantel que dirige Carlos Tavare, mientras que Ignacio Guido, presidente de la Subcomisión de Básquet confirmó que “buscaremos competir y estar a la altura, sostuvimos el plantel y eso no es nada fácil”.

Los entrenadores también tomaron la palabra sobre los debuts en las diferentes competencias de ascenso.

“La expectativa es grande y apuntamos alto porque la institución se lo merece”, afirmó Tavare que tendrá su primera experiencia como Director Técnico principal en el Torneo Regional Amateur que lo tendrá debutando el venidero domingo en el Buglione Martinese.

Por su parte, Matías Orlando dijo que su equipo “buscará ser competitivo porque creemos en el proyecto y es la base del Torneo Federal del primer semestre del año que viene”.

Por último, Matías Ordozgoiti se ilusionó con el ascenso y Manuel Yaben sentenció: “Sabemos que las expectativas de la gente son altas y esperamos poder cumplirlas”.

Con todo dicho, fiesta de por medio y una multitud en el Parque Olavarría, Racing está listo para iniciar sus competencias y volver a ser protagonista.