Hockey: nueva fecha como local para Estudiantes

Las categorías femeninas del Club Estudiantes completaron una nueva presentación en el Torneo organizado por la Federación Tandilense de Hockey y fue como anfitrionas de Uncas.
Los equipos del “Bata” recibieron a Uncas de Tandil en la cancha sintética del Parque Guerrero y lograron sumar una victoria y un empate.
Los resultados:
Sub14:
CAE 1 (Clara Izzi) – 6 Uncas
Sub16:
CAE 1 (Mercedes Olivieri) – 1 Uncas
Sub19:
CAE 4 (Emilia Martínez Amoroso -2-, Milagros Amoroso Alcaza y Malena Grosso) – 1 Uncas
Primera:
CAE 2 (Mercedes Oliveri -2-) – 4 Uncas
Fuente: prensa CAE