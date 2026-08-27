Hockey: nueva fecha como local para Estudiantes

Las categorías femeninas del Club Estudiantes completaron una nueva presentación en el Torneo organizado por la Federación Tandilense de Hockey y fue como anfitrionas de Uncas.

Los equipos del “Bata” recibieron a Uncas de Tandil en la cancha sintética del Parque Guerrero y lograron sumar una victoria y un empate.

Los resultados:

Sub14:

CAE 1 (Clara Izzi) – 6 Uncas

Sub16:

CAE 1 (Mercedes Olivieri) – 1 Uncas

Sub19:

CAE 4 (Emilia Martínez Amoroso -2-, Milagros Amoroso Alcaza y Malena Grosso) – 1 Uncas

Primera:

CAE 2 (Mercedes Oliveri -2-) – 4 Uncas

Fuente: prensa CAE