Hockey

Hockey: nueva fecha como local para Estudiantes

Durante la jornada del último sábado, Estudiantes completó una nueva fecha de la competencia oficial y fue en condición de local ante Uncas. Ganó en Sub19.

Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 18:36

Por Redacción

Las categorías femeninas del Club Estudiantes completaron una nueva presentación en el Torneo organizado por la Federación Tandilense de Hockey y fue como anfitrionas de Uncas.

Los equipos del “Bata” recibieron a Uncas de Tandil en la cancha sintética del Parque Guerrero y lograron sumar una victoria y un empate.

Los resultados:
Sub14:
CAE 1 (Clara Izzi) – 6 Uncas
Sub16:
CAE 1 (Mercedes Olivieri) – 1 Uncas
Sub19:
CAE 4 (Emilia Martínez Amoroso -2-, Milagros Amoroso Alcaza y Malena Grosso) – 1 Uncas
Primera:
CAE 2 (Mercedes Oliveri -2-) – 4 Uncas

 

Fuente: prensa CAE

 

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