Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó una nueva fecha del primer torneo del año para las tres categorías.

En diferentes escenarios y a pesar de las intensas ráfagas de viento, los +42 completaron la 19° fecha, fue la 17° y última para +55 y en +50, jugaron la 8° de los desquites.

Los resultados:

+42:

Santa Águeda 2 (Averasturi, Benecier) – 3 (Pietrasanta, Sibiglia) El Provincial

Deportivo Olavarría 3 (Benito, Bossi, Sequeira) – 0 Ferro Séniors

Santa Luisa 2 (Arenal, Gómez) – 0 10 de Junio

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Sacher) – 1 (Cuenca) Tercer Tiempo

San Martín 6 (Loidi -2-, Recci, Schroh -3-) – 1 (Lurbe) Amanecer Argentino

Club Hinojo 0–0 Molino Viejo

Mariano Moreno 0 – 1 (Álvarez) Santa Catalina

Lo Viejo Funciona 2 (Acuña, Fernández) – 5 (Bargas -2-, Dolezor, Sansberro, Sobarzo) Villa Magdalena

La Candela 13 (Galasco -4-, López Fernández, Mario, Pittaluga, Suárez -2-, Velázquez, Zibecchi -3-) – 0 Villa Aurora

Loma Negra 2 (Montero, Pellejero) – 2 (Bajeneta, Moyano) Deportivo Fran

+50

El Fortín 0 – 3 (Lallana -2-, Violante) Los Tigres

Truc Vial 0 – 4 (Cortez, Di Cardo -2-, Riveiro) La Candela

Complejo El Indio 0 – 6 (Arena -4-, Lima, Marín) Pueblo Nuevo

Sociedad de Fomento Los Robles 1 (Quintero) – 0 Carboneros

Pinturas Norres 1 (Galmez) – 0 Peña de Boca

+55

Club Espigas 1 (Dargel) – 2 (Robledo -2-) Carboneros

Mecánica Cortez 2 (Mourlas, Betancur) – 0 Viajantes

Mariano Moreno 1 (González) – 0 Veteranos Continentales

Defensores de Hinojo 2 (Eyart, Moncada) – 1 (Elías) La Tradición

Pueblo Nuevo 1 (Mimbielli) – 0 Agrupación Malvinas

Independiente de Chillar 2 (Andreu, Gómez) – 2 (Escobar, Rovira) Camioneros

El Fortín 3 (Coppero -2-, Quenego) – 2 (Azato, Quiroga) Club Hinojo

Independiente Loma Negra 0 – 0 La Candela

Libre: Ferro