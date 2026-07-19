Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó, en diferentes escenarios, nuevas fechas del primer torneo del año en sus tres categorías.
Con goles en todos los partidos, la categoría +42 jugó la 17° fecha y en +55 fue turno de la 15°. Por último, en +50 se jugó la 6° fecha de los desquites.
Los resultados:
+42:
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Terenzano) - 4 (Nardini -2-, Vera -2-) Club Hinojo
Deportivo Olavarria 1 (Benito) - 4 (Goroso, Montero, Pellejero, Valencia) Loma Negra
San Martin 6 (Blanco, Canozo, Gómez -2-, Saloña, Zalazar) - 0 Villa Aurora
Santa Agueda 2 (Juárez -2-) - 1 (Curipan) Amanecer Argentino
Santa Luisa 2 (Landoni, Suárez) - 2 (Calderon) Deportivo Fran
El Provincial 3 (Lema, Sibiglia -2-) - 0 10 de Junio
Mariano Moreno 0 - 1 (Pittaluga) La Candela
Tercer Tiempo 0 - 2 (Sansberro, Sobarzo) Villa Magdalena
Molino Viejo 1 (Cordoba) - 7 (Aresi -2-, Baldi, Coppola, Mendia, Rubio, Vivas) Ferro Seniors
Santa Catalina 3 (Aguer, Moreno -2-) - 0 Lo Viejo Funciona
+50:
Pueblo Nuevo 3 (Coumeig, Arena, Talledo) - 2 (Ramírez, Grasetti) El Fortin
La Candela 3 (Barrionuevo, Burnet -2-) - 1 (Fierro) Comp. El Indio
Los Tigres 2 (Andreu, Hernández) - 0 Pinturería Norres
Peña de Boca Juniors 4 (Aury, Castro, Valderrey, Wisner) - 2 (Pérez, Quintero) Sociedad de Fomento Los Robles
Truc Vial 1 (Vaccaro) - 2 (Dentaro, Messineo) Carboneros
+55:
Independiente Loma Negra 1 (Milano) - 1 (Quenego) El Fortín
Independiente de Chillar 1 (Galman) - 3 (González -2-, Ponce) Mariano Moreno
Viajantes 1 (Quintana) - 1 (Villar) Carboneros
Agrupación Malvinas 5 (Cucaresse, Espindola -2-, López -2-) - 2 (Banegas, Nicora) La Tradición
Defensores de Hinojo 1 (Utzet) - 1 (Kraus) Ferro
Mecánica Cortez 4 (Mourlas -4-) - 0 Camioneros
Club Hinojo 2 (Azato, Vailatti) - 0 Veteranos Continentales
Pueblo Nuevo 4 (Mimbielli -2-, Bergallo, Rinaldi) - 1 (Serra) La Candela