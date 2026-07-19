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 - 19 de Julio de 2026 | 14:12

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina se completó una nueva fecha del Torneo Apertura para los Veteranos.

Foto: Canal Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó, en diferentes escenarios, nuevas fechas del primer torneo del año en sus tres categorías.

 

Con goles en todos los partidos, la categoría +42 jugó la 17° fecha y en +55 fue turno de la 15°. Por último, en +50 se jugó la 6° fecha de los desquites.

 

Los resultados:

+42:

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Terenzano) - 4 (Nardini -2-, Vera -2-) Club Hinojo

Deportivo Olavarria 1 (Benito) - 4 (Goroso, Montero, Pellejero, Valencia) Loma Negra

San Martin 6 (Blanco, Canozo, Gómez -2-, Saloña, Zalazar) - 0 Villa Aurora

Santa Agueda 2 (Juárez -2-) - 1 (Curipan) Amanecer Argentino

Santa Luisa 2 (Landoni, Suárez) - 2 (Calderon) Deportivo Fran

El Provincial 3 (Lema, Sibiglia -2-) - 0 10 de Junio

Mariano Moreno 0 - 1 (Pittaluga) La Candela

Tercer Tiempo 0 - 2 (Sansberro, Sobarzo) Villa Magdalena

Molino Viejo 1 (Cordoba) - 7 (Aresi -2-, Baldi, Coppola, Mendia, Rubio, Vivas) Ferro Seniors

Santa Catalina 3 (Aguer, Moreno -2-) - 0 Lo Viejo Funciona

 

+50:

Pueblo Nuevo 3 (Coumeig, Arena, Talledo) - 2 (Ramírez, Grasetti) El Fortin

La Candela 3 (Barrionuevo, Burnet -2-) - 1 (Fierro) Comp. El Indio

Los Tigres 2 (Andreu, Hernández) - 0 Pinturería Norres

Peña de Boca Juniors 4 (Aury, Castro, Valderrey, Wisner) - 2 (Pérez, Quintero) Sociedad de Fomento Los Robles

Truc Vial 1 (Vaccaro) - 2 (Dentaro, Messineo) Carboneros

 

+55:

Independiente Loma Negra 1 (Milano) - 1 (Quenego) El Fortín

Independiente de Chillar 1 (Galman) - 3 (González -2-, Ponce) Mariano Moreno

Viajantes 1 (Quintana) - 1 (Villar) Carboneros

Agrupación Malvinas 5 (Cucaresse, Espindola -2-, López -2-) - 2 (Banegas, Nicora) La Tradición

Defensores de Hinojo 1 (Utzet) - 1 (Kraus) Ferro 

Mecánica Cortez 4 (Mourlas -4-) - 0 Camioneros

Club Hinojo 2 (Azato, Vailatti) - 0 Veteranos Continentales

Pueblo Nuevo 4 (Mimbielli -2-, Bergallo, Rinaldi) - 1 (Serra) La Candela

 

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