Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría tuvo actividad en varios escenarios en la continuidad del primer torneo del año para las tres categorías.

Con goles y a pesar de las ráfagas de viento, hubo actividad en muchos escenarios para jugar la 18° fecha en +42, la 15° y anteúltima en +55 y la 8° de las revanchas en +50.

La fecha tuvo el regreso de San Martín tras consagrarse campeón de un Torneo Nacional Sénior y fue homenajeado por la obtención.

Los resultados

+42

Molino Viejo 2 (Berg y Sberuga) – 3 (Pacheco -3-) Deportivo Fran

Lo Viejo Funciona 4 (Fernández -3- y Ordoñez) – 0 Amanecer Argentino

Santa Águeda 0 – 4 (Bargas, Domínguez y Sobarzo -2-) Villa Magdalena

San Martín 2 (Schroh -2-) –0 Santa Catalina

El Provincial 1 (Torres) – 3 (Acevedo, Averasturi y Tejeda) Tercer Tiempo

Mariano Moreno 5 (Giacomaso, Islas, Laborde, Pérez y Prevostino) – 1 Villa Aurora

Santa Luisa 1 (Eguren) – 4 (Ciprés, Nardini y Viera -2-) Club Hinojo

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 2 (Barragán y Dinardo) – 0 10 de Junio

Loma Negra 4 (Becker, Mendía, Sanabria y Valencia) – 2 (Aresi y Kuhn) Ferro Seniors

Deportivo Olavarría 0 – 1 (Pittaluga) La Candela

+50

Peña de Boca 5 (Castro, Gadea, Herrera y Wisner) – 1 (Muñoz) Complejo El Indio

El Fortín 5 (D'Onofrio -2-, Ducca y Ramírez -2-) – 0 Sociedad de Fomento Los Robles

Pinturas Norres 1 (Samarelle) – 3 (Arena -2-, Marín) Pueblo Nuevo

Truck Vial 1 (Cardoso) – 3 (Colombo, Hernández, Lallana) Los Tigres

Carboneros 0 – 1 (Barrionuevo) La Candela

+55

Mariano Moreno 1 (Prátula) – 0 El Fortín

Independiente Loma Negra 2 (Milano y Santillán) – 2 (Quintana -2-) Viajantes

Club Espigas 2 (Roma y Silva) – 2 (Mimbielli y Arata) Pueblo Nuevo

Carboneros 5 (Baliño -2-, Salvareschi -2- y Osinaga) – 1 (Utzet) Defensores de Hinojo

Independiente de Chillar 1 (Blanco) – 1 (Freysse) La Candela

Ferro C. Sud 6 (Pérez -3-, Baudriz, Esnal, Navarro y Laguardi) – 1 (Brauton) La Tradición

Club Hinojo 1 (Quiroga) – 3 (Di Martino M. y Di Martino C. -2-) Camioneros

Agrupación Malvinas 1 (Espíndola) – 5 (Mourlas -2-, Janson, Junger y Herrera) Mecánica Cortez