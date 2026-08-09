Mauricio Pane renovó su vínculo con Presidente Derqui

Luego de una destacada actuación en la Liga Federal, Presidente Derqui volvió a apostar por Mauricio Pane y seguirá otra temporada en el equipo del Gran Buenos Aires.

En la última edición de la Liga Federal, Pane fue una de las figuras de Presidente Derqui que cayó ante el recientemente ascendido River Plate en Semifinales.

El olavarriense, en su primera temporada en la entidad, promedió 31,6 minutos con 14,6 puntos y 5,3 rebotes por partido por lo que la dirigencia definió rápido la renovación del vínculo.