Liga Provincial de Clubes: ganó Pueblo Nuevo y se aseguró la clasificación

En el Juan Manolio, Pueblo Nuevo logró la segunda victoria en la Reclasificación del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Lobo” derrotó 93 a 58 a Blanco y Negro y cerró la serie por 2 a 0 para avanzar a la instancia de clasificación a la Liga Federal.

Dominador de principio a fin, los dirigidos por Cristian Sánchez sentenciaron las acciones mucho antes del final.

Conversiones en varias manos, triples claves para transformar la distancia en inalcanzable para los suarenses que llegaron un diezmado plantel y recién en el último parcial, cuando el “Albiverde” jugaba con juveniles, logró ofensivas fluidas y tuvo una buena racha.

Intratable Nicolás Lorenzo, el experimentado jugador fue, con 24 puntos, la vía de gol del elenco olavarriense que ahora deberá esperar rival para seguir en búsqueda de la clasificación a la Liga Federal.

Síntesis Pueblo Nuevo – Blanco y Negro:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A. y Suárez, D.

Pueblo Nuevo (93): Barsi (8), Dupin (19), Lorenzo (24), Alberca (10), Vázquez (15) -FI- Gisler Diorio (5), Alonso (2), Messina (9), Menon (1), Conte Velasco (0), Carballo (0), Toledo (0). DT- Cristian Sánchez

Blanco y Negro (58): Bello (11), Aramberri (16), Ferreyra (8), Alarcia (3), Paissaud (2) -FI- Bazan (12), Nieves (0), Mangiatererra (2), Santos Echeverría (4). DT- Fabián Gondean

Parciales: 25 – 16; 47 – 25; 77 – 42 y 93 – 58