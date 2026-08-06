Otro festejo para la “Chingalán” en tierra londinense

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño completó con triunfo su segunda presentación en Londres en la continuidad del certamen organizado por Premier Pádel.

Federico Chingotto y Alejandro Galán volvieron a presentarse en el 20x10 del complejo Olympia y fue con su segunda victoria por los Octavos de Final. Derrotaron en 1:13 a Alejandro Ruiz Granados y Javier García por un doble 6/3.

En la continuidad de la competencia en tierra londinense, la “Chingalán” enfrentará a Jerónimo González y Lucas Campagnolo, octava pareja preclasificada, en el anteúltimo partido del viernes.