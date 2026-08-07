Chingotto y Galán triunfaron y llegaron a “semis”

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño logró un rápido triunfo en los Cuartos de Final de un nuevo P1 organizado por Premier Pádel.

Federico Chingotto y Alejandro Galán vencieron a Jerónimo González y Lucas Campagnolo en sólo 44 minutos y avanzaron una nueva ronda en el complejo Olympia de Londres. En la pista central fue festejo por 6/1 y 6/0 para seguir sumando conquistas.

La “Chingalán” enfrentará, en el último partido del sábado, por un lugar en la Final a Leo Augsburger y Juan Lebrón que vencieron a Nieto Ruiz y Sanz.