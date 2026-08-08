Continúan los trabajos de puesta en valor de la Terminal

Continúan los trabajos de mantenimiento y puesta en valor del edificio de la Terminal de Ómnibus local, un plan de abordaje que es coordinado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en conjunto con distintas áreas municipales.

En este marco, desde la Coordinación de la Terminal se destacó que en las últimas horas se iniciaron trabajos de mejoramiento de las dársenas exteriores, el sector donde estacionan los micros y se realiza el abordaje del pasaje.

El trabajo se realizará en dos etapas con el objetivo de no afectar el normal funcionamiento del lugar. Se contempla, entre otras labores, el recambio de mosaicos, la reparación con hormigón de los sectores dañados y el mejoramiento de los topes de hierro para las cubiertas de los micros.

Se trata de otra línea de abordaje enmarcada en el plan integral de trabajos que se inició hace ya varias semanas y ha incluido, por ejemplo, la renovación de la cartelería interna informativa, la reasignación y reacondicionamiento de cada uno de los espacios de atención al público y gestión de trámites.

En ese sentido, se añadió que el traslado de bocas de atención puntuales, como por ejemplo la oficina de informes y la de gestión de SUBE a sectores más amplios y accesibles, como así también dotar el lugar de un espacio donde se podrá acceder a información turística, respondió a un estudio realizado con la meta de poder brindar una mejor atención a pasajeros, pasajeras y público en general.

Vale recordar, además, que también se llevó a cabo la renovación integral de toda la luminaria, tanto del interior como del exterior. Se colocaron luces LED e incluso se recuperaron los números indicadores de las dársenas, un rasgo distintivo del tradicional espacio. Asimismo, en el exterior también se dispusieron ceniceros y recipientes para residuos que permiten realizar separación de materiales.

Además, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana efectuó realizó días atrás el recambio de cartelería vial, como así también la demarcación de sendas peatonales y sectores exclusivos para el ascenso y descenso de pasajeros.