Torneo Regional Amateur: caras nuevas para el “Bataraz”

El Club Atlético Estudiantes anunció en las últimas horas la contratación de dos nuevos refuerzos para competir en el Torneo “Juan Domingo Marinangeli” y el Torneo Regional Amateur.

De cara a lo que es el inminente regreso a las competencias oficiales, Estudiantes confirmó la incorporación del lateral izquierdo Elías Errobidart y el arquero Santiago Riccobene que ya se encuentran a disposición de Mauricio Peralta y sumaron sus primeros entrenamientos.

Errobidart llega al Parque Guerrero luego de consolidarse durante las últimas temporadas como uno de los laterales izquierdos de mayor regularidad del fútbol regional. Formado futbolísticamente en River Plate de Azul, desarrolló gran parte de su carrera en la Liga de Fútbol de Azul, donde vistió las camisetas de Sportivo Piazza y, más recientemente, Boca Juniors de Azul.

Con Piazza disputó el Torneo Regional Federal Amateur y en el 2023, incluso, convirtió un gol frente al propio Estudiantes en el Parque Guerrero, demostrando su capacidad para proyectarse en ataque sin perder solidez defensiva.

Posteriormente, con Boca Juniors de Azul, integró el plantel que se consagró campeón de la Unión Deportiva Regional 2024, siendo titular en la final y convirtiendo uno de los penales en la definición que le dio el título al conjunto azuleño.

Dueño de un importante despliegue por el sector izquierdo, se caracteriza por su intensidad para recorrer toda la banda, su firmeza en la marca, su buen juego aéreo y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas de juego. Si bien su posición natural es la de lateral izquierdo, también puede desempeñarse como marcador central, aportando versatilidad y experiencia a la defensa albinegra.

Por su parte, Santiago Riccobene se incorpora para reforzar el arco de Estudiantes. El guardameta olavarriense cuenta con experiencia en el fútbol local, donde defendió los colores de Espigas y Sierra Chica, participando tanto en la Liga de Fútbol de Olavarría como en la Unión Regional Deportiva. Su llegada le permitirá al cuerpo técnico contar con una nueva alternativa bajo los tres palos para afrontar una temporada con múltiples competencias.

Fuente: prensa CAE