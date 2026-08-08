Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió anoche, a las 22, en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en Argentina, según supo Infobae. El empresario y representante del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

Marido de Celia Cuccittini, padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge fue el pilar para la estelar carrera futbolística de su hijo. Fue el líder de familia que se convirtió en guía y se encargó de comandar todas sus obligaciones fuera del campo de juego. Fue el que peleó por conseguir el tratamiento necesario para Leo cuando era apenas un juvenil de Newell’s y el que se quedó con él en Barcelona cuando iniciaron la aventura de probar suerte en Europa, mientras su madre organizaba la otra parte familiar en Rosario.

Su figura era omnipresente alrededor del crack. Estaba custodiando sus espaldas siempre en silencio. Su voz casi no se conoció. Apenas brindó unas pocas entrevistas a lo largo de los años (con El Gráfico, Kicker de Alemania o en el Informe Robinson de España, por ejemplo) y aportó su testimonio para algunos libros que contaron la vida de su hijo. Pero se refugió en el silencio. Su cuenta de Instagram tenía publicaciones esporádicas destacando los logros de Lionel, pero también celebrando con cada uno de sus hijos, nietos o sobrinos.

Era habitual verlo entrar con el grupo familiar a los Mundiales y es por eso que llamó la atención la ausencia de imágenes de los Messi en Estados Unidos durante la Copa del Mundo, más allá de la presencia de Antonella con sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago.

El futbolista rosarino de 39 años no escondió su llanto luego de abrir el marcador en el primer partido de la Copa del Mundo 2026. Luego de sumar un hat trick, Leo Messi fue consultado por su reacción y aclaró: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Luego, su ex compañero Juan Pablo Sorín le consultó por el tema en otra nota de la zona mixta. “Hasta las lágrimas por la familia, por tu familia, y por esta otra familia que es la Selección, ¿no?“, le planteó el ex lateral de la selección argentina en su rol de cronista. ”Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz", le explicó Messi. Días más tarde, la Familia Messi difundió un comunicado para aclarar que Jorge se encontraba “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Jorge Messi se formó como técnico químico y entró a la fábrica de Acindar en los 80. Llegó a ser gerente, según reconstruyó la biografía “Messi” de Guillem Balagué. Antes, había tenido sus propios sueños futbolísticos cuando se desempeñó como un correcto mediocampista en las inferiores de Newell’s hasta que debió cumplir con el servicio militar y dejó de lado del deporte.

Era el padre que estaba siempre parado al costado de las canchas de Malvinas, el predio infantil de Newell’s. Cuando Lionel ya era toda una novedad en las inferiores del club, se puso al hombro la gestión para intentar conseguir la cobertura del tratamiento hormonal en Argentina. No encontró una respuesta positiva en la entidad de sus amores y lo impulsó a Leo a probar suerte en River. Las tratativas para desembarcar en Núñez se vieron truncas y Jorge encaminó un modelo de acuerdo que era toda una rareza cuando decidieron probar suerte en Barcelona. Logró que un club europeo fichara a un jugador extranjero de 13 años, pero que además le diera el tan mentado tratamiento médico, un salario anual, techo y trabajo a su familia, y hasta pagos por derechos de imagen, según la reconstrucción del libro de Balagué.

Cuando el inicio para Messi en el Blaugrana era cada vez más complicado y la familia no se adaptaba a la vida europea, Jorge fue el que le dio la potestad a Leo de permanecer en el departamento de la Gran Via de Carles III y seguir probando suerte en España. El pequeño Lionel le pidió seguir y su padre se quedó a acompañarlo. Aquella fue una piedra fundacional del éxito deportivo del hombre que se convertiría en una leyenda del deporte.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó el propio Lionel sobre aquellos días en una entrevista del 2007 con el programa Fútbol y algo más de Radio Del Plata.

Fuente: Infoabe