Olavarría cerró la Zona Sur del Provincial con otra derrota

El representativo de la Asociación de Básquet volvió a presentarse en Bahía Blanca en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet y cayó ante Mar del Plata.

Olavarría perdió 65 a 47 ante Mar del Plata en el estadio de Pacífico en lo que fue el cierre de sus presentaciones de la Zona Sur y jugará los partidos por puestos tras sumar su segunda derrota.

El duelo en el certamen reservado para los mejores de la Provincia, fue parejo durante los tres primeros parciales y tuvo al elenco olavarriense dominando en varios pasajes, pero un muy poco efectivo último parcial decretó la caída.

Tiziano Peralta Vilela con 14 puntos fue el goleador de la ABO, mientras que el máximo anotador del partido fue Ceferino Cotrofe con 22 puntos.

Síntesis Olavarría – Mar del Plata:

Estadio: Pacífico

Árbitros:

Mar del Plata (65): Stadler (0), Carrera Miras (1), Duarte (10), Sánchez Agnetti (5), Giamberardino (6) -FI- Liniers (4), Biocca (11), Cotrofe (22), Seffino (3), Reboredo (3), Landeta (0). DT-

Olavarría (47): Etchevarne (5), Arramón (4), Corinaldesi (11), Brugnoli (0), Domínguez (0) -FI- Núñez (5), Barragán Aisaguer (2), Tolosa (0), Zappacosta (4), Cossimo (0), Pando (2), Peralta Vilela (14). DT- Sebastián Mazzoleni

Parciales: 16 – 16; 32 – 33; 41 – 42 y 65 – 47