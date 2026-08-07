Bochas: Hinojo fue campeón del Torneo Oficial de Tercetos

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tiene un nuevo campeón ya que llegó a su fin el Torneo Oficial de Tercetos.

En Loma Negra, en la finalísima del certamen, Hinojo se impuso a Álvaro Barros por 13 a 10 en un duelo que finalizó por tiempo.

El equipo campeón estuvo integrado por Juan Inocencia, Braian Bahl y Cristian Vera y el elenco subcampeón estuvo integrado por Javier Dobler, Rubén Giannoni, Aldo Leal y Silvia Batiatto.

Por otro lado, el próximo fin de semana se completó una nueva edición del Torneo Memorial Rubén “Pocho” Gorosito con la participación de 40 jugadores y consagración para Thiago García que venció en la Final a Daniel Serantes.

Por último, Olavarría participó del primer Torneo Provincial Intermunicipal donde festejó Magdalena.