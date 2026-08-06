Traspié en el debut de Olavarría en el Torneo Provincial

La Asociación de Básquet de Olavarría dice presente por segundo año consecutivo en un Torneo Provincial y en Bahía Blanca, se presentaron los U15.

Olavarría cayó 76 a 63 ante Bahía Blanca en el estadio de Pacífico en lo que fue la inauguración de la Zona Sur del certamen que reúne a los mejores seis equipos de la Provincia y es organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El duelo debut de ABO fue reñido en los primeros 20 minutos y los bahienses lograron una considerable diferencia en el tercer cuarto que los dirigidos por Sebastián Mazzoleni intentaron descontar en el último parcial y a pesar de los 22 puntos de Salvador Núñez se quedaron sin tiempo para la heroica.

Síntesis Bahía Blanca – Olavarría:

Estadio: Pacífico

Árbitros:

Bahía Blanca (76): Apilli (8), Mierez (16), Giacomodonato (4), Chotard Moral (1), Millán (6) -FI- Ferretti (0), Medina Canutti (11), Vinderola (4), García de la Fuente (4), Agüero (7), Beliz (0), Ojeda (16). DT-

Olavarría (63): Etchevarne (14), Arramón (4), Andes (2), Corinaldesi (2), Domínguez (0) -FI- Núñez (22), Barragán Aisaguer (8), Brugnoli (0), Tolosa (3), Zappacosta (0), Pando (0), Peralta (8). DT- Sebastián Mazzoleni

Parciales: 15 – 07; 30 – 28; 60 – 43 y 76 – 63

La programación:

Viernes 7 de agosto

10:00 hs.: Olavarría – Mar del Plata (en Pacífico)

18:30 hs.: Olavarría (Libre)

Sábado 8 de agosto

10:30 hs.: Definición del quinto puesto: 3º de la Zona Norte vs. 3º de la Zona Sur

18:00 hs.: Primera semifinal: 1º de la Zona Norte vs. 2º de la Zona Sur

20:00 hs.: Segunda semifinal: 1º de la Zona Sur vs. 2º de la Zona Norte

Domingo 9 de agosto

10:30 hs.: Definición del tercer puesto: perdedor de la primera semifinal vs. perdedor de la segunda semifinal

12:30 hs.: Final: ganador de la primera semifinal vs. ganador de la segunda semifinal

14:00 hs.: Ceremonia de cierre y entrega de premios