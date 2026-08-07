Básquet Local: se cerró la 12° fecha afuera de Olavarría

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 12° fecha con tres intensos partidos y dos festejos olavarrienses.

En Azul, Estudiantes venció a Chacarita por 77 a 52 en un duelo que dominó de principio a fin. Luciano Dilascio fue el máximo anotador con 31 puntos.

También festejó Racing de Olavarría para seguir líder. En Bolívar derrotó a Sport Club Trinitarios por 72 a 53 con 14 puntos de Tomás Pietrafesa y Sebastián D´Alessio.

Por último, en el Willy Matos de La Madrid, Racing venció a El Fortín por 68 a 62 en un duelo intenso que terminó con varias sanciones disciplinarias.

El equipo lamatitense sumó su tercer triunfo del certamen local con un gran cierre de partido y tuvo en Nicolás Montero el máximo anotador con 18.