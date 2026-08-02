Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo arrancó la Reclasificación con festejo

Pueblo Nuevo arrancó la serie de Reclasificación en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet con un importante triunfo en condición de visitante.

El “Lobo” se impuso 75 a 69 ante Blanco y Negro en condición de visitante y está a un triunfo de acceder a la siguiente ronda del Provincial. Franco Dupin con 24 puntos fue el goleador de la noche.

El elenco olavarriense fue dominador durante toda su presentación en Coronel Suárez, encontró buenas respuestas ofensivas y fue paciente cuando el local mostraba buenos pasajes para intentar descontar.

La revancha tendrá lugar el venidero viernes en el Juan Manolio donde los dirigidos por Cristian Sánchez buscarán cerrar la serie.

Síntesis Blanco y Negro – Pueblo Nuevo:

Estadio: Blanco y Negro

Árbitros:

Blanco y Negro (69): Bello (18), Orueta Garmendía (16), Ferreyra (11), Cameroni (0), Rodríguez (14) -FI- Aramberri (8), Gallo (0), Barron (0), Alarcia (2). DT- Fabián Gondean

Pueblo Nuevo (75): Vázquez (10), Barsi (8), Menon (4), Dupin (24), Lorenzo (15) -FI- Conte Velasco (3), Messina (3), Alonso (6), Alberca (2). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 16 – 22; 29 – 36; 50 – 55 y 69 – 75